19 gennaio 2026 alle 13:07
Gr regionale del 19 gennaio 2026, edizione delle 12A cura di Lele Casini
- Meteo: l’allerta rossa per la giornata di oggi. Chiuse le scuole, i cimiteri e i parchi
- Allerta: chiusa dalle 12:30 la SS 195. Lo ha deciso la Protezione Civile Regionale
- Allerta: alle 12 la conferenza stampa della Protezione Civile
- Politica: questo pomeriggio l’esame degli emendamenti alla finanziaria in commissione bilancio
- Carbonia: le indagini sull’omicidio di Giovanni Musu. Tre sospettati
- Sassari: giovane colpito da un colpo di pistola al femore
- Portoscuso: arrestato 30enne per minacce contro la madre
- Calcio: riprendono questo pomeriggio gli allenamenti del Cagliari. Da verificare l’infortunio di Zappa. Sul mercato prossime ore decisive per i rinforzi
- Tennistavolo F: la Quattro Mori Cagliari perde 3-0 in Polonia ed esce dalla Champions League
