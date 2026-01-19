  • Meteo: l’allerta rossa per la giornata di oggi. Chiuse le scuole, i cimiteri e i parchi
  • Allerta: chiusa dalle 12:30 la SS 195. Lo ha deciso la Protezione Civile Regionale
  • Allerta: alle 12 la conferenza stampa della Protezione Civile
  • Politica: questo pomeriggio l’esame degli emendamenti alla finanziaria in commissione bilancio
  • Carbonia: le indagini sull’omicidio di Giovanni Musu. Tre sospettati
  • Sassari: giovane colpito da un colpo di pistola al femore
  • Portoscuso: arrestato 30enne per minacce contro la madre
  • Calcio: riprendono questo pomeriggio gli allenamenti del Cagliari. Da verificare l’infortunio di Zappa. Sul mercato prossime ore decisive per i rinforzi
  • Tennistavolo F: la Quattro Mori Cagliari perde 3-0 in Polonia ed esce dalla Champions League
