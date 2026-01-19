Caffè Corretto, la puntata del 19 gennaio 2026Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 19 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Juventus battuta ma ora servono rinforzi
Pierpaolo Secchi – luogotenente Ufficio Meteo Aeronautica – Maltempo in Sardegna: l’allarme dell’Aeronautica sulle aree più esposte
Salvatore Campione – responsabile regionale ANAS – Sardegna, allerta meteo: oltre 100 operatori Anas sulle strade
Emanuele Dessì – direttore de L’Unione Sarda – Sardegna nella morsa della tempesta: scirocco oltre i 100 km/h e piogge record