18 febbraio 2026 alle 16:26
Gr regionale del 18 febbraio, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
41bis: martedì prossimo nella riunione dei capigruppo l’ordine del giorno da presentare alle Camere
Sanità: si stringono i tempi per le nomine dei Dg delle sedi vacanti
CNA: inflazione stabile nell’Isola nel 2025, reddito reale medio in calo
Bono: incendio in una casa. Salvi i tre occupanti dell’appartamento
Sassari: uomo minaccia di far saltare in aria la casa. Bloccato e arrestato
Cagliari: stasera al teatro Massimo parte l’“Al Ard Film Festival”
