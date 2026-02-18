Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
  • Paolo Corazzon – Esperto di 3B Meteo – Meteo in Sardegna: nel fine settimana torna il sole
  • Elisa Farris – Sindaca di Orosei – Orosei conta i danni dopo il Ciclone Harry
  • Alberto Porcu – Presidente Cooperativa Pescatori Sant’Andrea – Arborea dopo il ciclone: pesca ferma e laguna sotto pressione
  • Donatella Contu – Vice Presidente Cooperativa Pescatori Tortolì
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo: quali sono le 10 canzoni più brutte che hanno vinto?
  • Caffè Scorretto – Il pianto dorato
