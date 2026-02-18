radiolina
18 febbraio 2026 alle 16:24
La Strambata del 18 febbraio: Orosei conta i danni dopo il Ciclone HarryConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
- Paolo Corazzon – Esperto di 3B Meteo – Meteo in Sardegna: nel fine settimana torna il sole
- Elisa Farris – Sindaca di Orosei – Orosei conta i danni dopo il Ciclone Harry
- Alberto Porcu – Presidente Cooperativa Pescatori Sant’Andrea – Arborea dopo il ciclone: pesca ferma e laguna sotto pressione
- Donatella Contu – Vice Presidente Cooperativa Pescatori Tortolì
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo: quali sono le 10 canzoni più brutte che hanno vinto?
- Caffè Scorretto – Il pianto dorato
