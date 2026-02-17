radiolina
17 febbraio 2026 alle 14:12aggiornato il 17 febbraio 2026 alle 14:13
La Strambata del 17 febbraio 2026: tra gli ospiti Alberto PinnaConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Alberto Pinna – inviato Corriere della Sera
- Francesco Sgarangella – direttore dipartimento di prevenzione veterinaria
- Paolo Pireddu – presidente Provincia di Oristano
- Sandro Dessì – giurato Premio Gramsci
- Enzo Asuni – social media manager de L’Unione Sarda
- Caffè Scorretto
© Riproduzione riservata