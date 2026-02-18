radiolina
Caffè corretto del 18 febbraio: allarme danni da maltempo nelle campagne del Sud SardegnaConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Valentina Onnis, prorettrice UniCA – Orientamento Università di Cagliari 2026, corsi innovativi e supporto continuo per studenti e lavoratori
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Lazio, serve una riscossa immediata
- Ilenia Perra, sarta – Giornata mondiale del risparmio energetico, la semplicità che salva il pianeta
- Sandro Abis presidente Confagricoltura – Maltempo e PAC, allarme nelle campagne del Sud Sardegna: “Danno incalcolabile per gli agricoltori”
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Incendi in Sardegna: 30 anni di roghi tra dolo, colpa e nuove criticità investigative
