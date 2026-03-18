Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Nicola Scano – vicedirettore del TG di Videolina

Marco Di Liddo – direttore CESI

Virginia Pishbin – attivista

Stefano Birocchi – vicedirettore di Radiolina

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

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