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18 marzo 2026 alle 14:47aggiornato il 18 marzo 2026 alle 14:47
La Strambata del 18 marzo: ospite Marco Di Liddo, direttore CESIConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Nicola Scano – vicedirettore del TG di Videolina
Marco Di Liddo – direttore CESI
Virginia Pishbin – attivista
Stefano Birocchi – vicedirettore di Radiolina
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
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