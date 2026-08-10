Andrea Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 10 agosto 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Alberto Masu – giornalista di Videolina e Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, calciomercato: il nodo Esposito e la scommessa Maldini

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda – Carlos Páez e il miracolo delle Ande: «Non fu una tragedia, trionfò la vita»

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina

Il Post del Lunedì – Quasi tutti al mare

Pietro Porcella – giornalista – Sporting Club Karalis, la memoria del basket cagliaritano degli anni Settanta

© Riproduzione riservata