Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 10 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Francesco Feliziani – Direttore Generale Ufficio Regionale Scolastico – Scuola in Sardegna, dimensionamento necessario per salvare i fondi PNRR

Lele Casini – Giornalista – Le parole di Fabio Pisacane in vista del match contro la Cremonese

Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina

Caffè Scorretto – E’ solo acqua calda

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