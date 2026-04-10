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10 aprile 2026 alle 15:31aggiornato il 10 aprile 2026 alle 15:31
La Strambata del 10 aprile 2026: scuola, dimensionamento necessario per salvare i fondi PNRRConduce la puntata Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 10 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Francesco Feliziani – Direttore Generale Ufficio Regionale Scolastico – Scuola in Sardegna, dimensionamento necessario per salvare i fondi PNRR
Lele Casini – Giornalista – Le parole di Fabio Pisacane in vista del match contro la Cremonese
Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina
Caffè Scorretto – E’ solo acqua calda
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