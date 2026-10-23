A Milano in questo famoso weekend di devastazioni un barbaro implume, passando di corsa di fronte a una chiesa, ha insultato il sacerdote che se ne stava lì davanti mostrandogli il dito medio (dev’essere per questo che li chiamano nativi digitali).

Padre Giannicola ha replicato di slancio sfoderando a sua volta il medio, ma purtroppo qualcuno lo ha filmato e perciò ieri erano in tanti, anche sui social, a deprecarlo per non aver porto l’altra guancia “come avrebbe fatto Gesù”.

Ma fare la morale al parroco è una tentazione davvero facilotta, prima di indulgere al moralismo prete-à-porter poniamoci due dubbi.

Primo: più che spiegare “che cosa avrebbe fatto Gesù”, peraltro Personaggio notoriamente imprevedibile, forse sarebbe più cristiano domandarsi “che cosa avrei fatto io, al posto di padre Giannicola” (ad esempio chi firma queste righe avrebbe risposto a due mani e poi sarebbe caduto rovinosamente, cercando di togliersi una scarpa per mostrare all’unno pure il trillice, che come in pochi sappiamo è il terzo dito del piede).

E poi quel dito medio levato dal prete non era una sfida né un insulto, bensì una risposta simmetrica e proporzionata.

Nella lingua dei segni significa: “Non ti temo”.

Forse non c’è messaggio più adulto e rassicurante che quel vandalino potesse aspettarsi.

Celestino Tabasso

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