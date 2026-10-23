radiolina
23 ottobre 2026 alle 16:04
“La Strambata”: puntata del 23 ottobre 2026Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda – Sardegna, allarme ETS: trasporti più cari e rischio rincari
- Roberto Cellini – Presidente SIE e Stefano Usai – Economista Unica – Economia in Sardegna, allarme produttività e crisi demografica
- Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – Le notizie del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – In medio stat virtus
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