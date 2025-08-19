radiolina
19 agosto 2025 alle 14:37
La Strambata, la puntata del 19 agosto: tra gli ospiti Giorgio Vargiu, presidente Adiconsum SardegnaConduce Nicola Scano
Nicola Scano – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Marco Di Liddo – direttore CeSi
Rosanna Giudice – presidente Parco Nazionale La Maddalena
Giorgio Vargiu – presidente Adiconsum Sardegna
Gianvalerio Sanna – comitato scientifico Insularità
Fausto Orrù – giornalista
© Riproduzione riservata