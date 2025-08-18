Gr regionale del 18 agosto, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Olbia: le reazioni alla morte dell’uomo fermato con il taser
Arzana: a fuoco i mezzi della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti. E’ il secondo episodio in pochi mesi
Uta: di natura dolosa l’incendio divampato all’esterno di un bar. Indagano i carabinieri sui motivi e sui responsabili del gesto
Monastir: arrestati tre giovani rientrati in Italia prima della scadenza del respingimento
Villanova Monteleone: venerdì ospite Don Marco Pozza che presenta il suo ultimo libro
Calcio: secondo giorno di risposo per i giocatori del Cagliari. Domani si comincia a preparare la gara d’esordio con la Fiorentina. Tiene banco ancora il mercato