Caffè Corretto, la puntata del 18 agosto: Trump e il caos diplomatico, i vertici globali tra apparenza e imprevedibilitàConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 18 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabio Manca, giornalista de L’Unione Sarda – Taser, Virus e Sicurezza Urbana: le pagine della cronaca in Sardegna
Alessandro Aresu, analista geopolitico – Trump e il caos diplomatico: i vertici globali tra apparenza e imprevedibilità
Gaetano Crivaro, regista – Il trionfo de “Nella Colonia Penale”: un documentario sardo conquista Locarno
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Olbia, uomo muore dopo colpo di taser: indagini e polemiche
Rabiul Islam, comunità Bengalese di Cagliari – Moschea di Cagliari: un appello urgente per completare l’acquisto e rafforzare l’integrazione