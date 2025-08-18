Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 18 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Fabio Manca, giornalista de L’Unione Sarda – Taser, Virus e Sicurezza Urbana: le pagine della cronaca in Sardegna

Alessandro Aresu, analista geopolitico – Trump e il caos diplomatico: i vertici globali tra apparenza e imprevedibilità

Gaetano Crivaro, regista – Il trionfo de “Nella Colonia Penale”: un documentario sardo conquista Locarno

Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Olbia, uomo muore dopo colpo di taser: indagini e polemiche

Rabiul Islam, comunità Bengalese di Cagliari – Moschea di Cagliari: un appello urgente per completare l’acquisto e rafforzare l’integrazione

