Monserrato: seconda vittima a causa del botulino: è una 62enne ricoverata da diverse settimane

Oristano: salgono a cinque i contagiati dalla Febbre del Nilo. L’ultima una turista di origine sarda

Olbia: due carabinieri indagati per omicidio colposo per l’uso del taser sul 57enne di Bultei deceduto durante i soccorsi

Siurgus Donigala: spari contro la casa di un uomo ai domiciliari

Villaputzu: fiamme in un cantiere sulla ex SS 125

Cabras: impantanati con il fuoristrada nello stagno di Mistras. Soccorsi e sanzionati due turisti

Calcio: ripresa degli allenamenti per il Cagliari. Anche il Napoli su Piccoli

