Gr regionale del 19 agosto, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Monserrato: seconda vittima a causa del botulino: è una 62enne ricoverata da diverse settimane
Oristano: salgono a cinque i contagiati dalla Febbre del Nilo. L’ultima una turista di origine sarda
Olbia: due carabinieri indagati per omicidio colposo per l’uso del taser sul 57enne di Bultei deceduto durante i soccorsi
Siurgus Donigala: spari contro la casa di un uomo ai domiciliari
Villaputzu: fiamme in un cantiere sulla ex SS 125
Cabras: impantanati con il fuoristrada nello stagno di Mistras. Soccorsi e sanzionati due turisti
Calcio: ripresa degli allenamenti per il Cagliari. Anche il Napoli su Piccoli