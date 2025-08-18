La Strambata, la puntata del 18 agosto: Zelensky chiede garanzie per l’UcrainaConduce Nicola Scano
Nicola Scano – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 agosto 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Paolo Manca – presidente Federalberghi Sardegna – Sardegna, Ferragosto 2025: 600mila passeggeri, ma nessun “boom”
Gianluca Scroccu – professore Storia Contemporanea – Vertice Trump–Europa: Zelensky chiede garanzie per l’Ucraina
Franco Ferrandu – giornalista di Videolina
Alberto Masu – giornalista di Videolina – Cagliari verso il debutto in Serie A: la prima contro la Fiorentina
Mauro Carta – presidente ACLI Sardegna