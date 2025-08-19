radiolina
19 agosto 2025 alle 10:39
Caffè Corretto, la puntata del 19 agosto: rivoluzione Ictus al Brotzu, il Tenecteplase può aprire nuovi scenari di curaConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 19 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Dario Boi, studente –
Jessica Moller, referente Stroke Unit del Brotzu –
Lele Casini, giornalista di Radiolina –
Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it –
Christian Rossi, docente dell’Università di Cagliari –
© Riproduzione riservata