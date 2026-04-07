Politica: oggi in commissione sanità tutti i direttori di Asl e Pronto Soccorso per fare il punto della situazione

Controlli: diverse denunce ad automobilisti da parte dei Carabinieri nel cagliaritano nel weekend pasquale

131 DCN: sopralluogo di Polizia e Anas per verificare la presenza in strada di oggetti appuntiti, causa delle diverse forature di ieri

Villacidro: incidente sulla SS 196. Ferito gravemente il conducente di un furgone

“Giovani di categoria“: ospite di oggi La Palma Cagliari

Calcio: ieri è cominciato il ritiro del Cagliari

Tennis: svelata la “entry list” del Sardegna Open

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