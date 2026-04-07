Gr regionale del 7 aprile, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Politica: oggi in commissione sanità tutti i direttori di Asl e Pronto Soccorso per fare il punto della situazione
Controlli: diverse denunce ad automobilisti da parte dei Carabinieri nel cagliaritano nel weekend pasquale
131 DCN: sopralluogo di Polizia e Anas per verificare la presenza in strada di oggetti appuntiti, causa delle diverse forature di ieri
Villacidro: incidente sulla SS 196. Ferito gravemente il conducente di un furgone
“Giovani di categoria“: ospite di oggi La Palma Cagliari
Calcio: ieri è cominciato il ritiro del Cagliari
Tennis: svelata la “entry list” del Sardegna Open