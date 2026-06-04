Gr regionale del 4 giugno 2026, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Medioriente: casco blu serbo ucciso da colpi di mortaio. La brigata Sassari a 70 Km. dal luogo
Politica: ieri vertice di maggioranza a Villa Devoto
Aerei: Ita Airways e Aeroitalia firmano un accordo per incrementare la connettività tra Fiumicino e la Sardegna
Cagliari: 38enne della provincia di Cagliari arrestato con l’accusa di violenza sessuale verso minore e produzione di materiale pedopornografico
Villaputzu: scontro frontale sulla SS 125. Un ferito grave
“Ateneika“: stasera protagonista Ditonellapiaga
Calcio: a giorni il rinnovo di Pisacane e la scelta del nuovo Ds