30 settembre 2025 alle 12:40
Gr regionale del 30 settembre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Terralba: una persona fermata nella notte con l’accusa di omicidio per la morte, venerdì scorso, di Claudio Manca
Lombardia: morto in un incidente stradale un emigrato cagliaritano
Palau: Ragnedda pronto a raccontare tutto. Si cercano le persone che lo hanno aiutato a pulire ed occultare oggetti
Oristano: salgono a 34 i contagi per la Febbre del Nilo
“Giovani di Categoria“: stasera ospite la società Futura Sales di Selargius
Calcio: riprendono questo pomeriggio gli allenamenti del Cagliari
