03 ottobre 2025 alle 13:48
Gr regionale del 3 ottobre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Cagliari: quindicimila persone per il corteo a favore di Gaza
S.Basilio: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia
Cagliari: arrestato cittadino straniero. Aggredito e minacciato sessualmente una 20enne
Luras: arrestato cittadino straniero per violenza sessuale
Cagliari: riparato danno al serbatoio di S. Vincenzo che aveva lasciato senza acqua molti quartieri
Meteo: le tendenze del tempo nell’Isola con il meteorologo Alessandro Gallo
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Questo pomeriggio parlerà Pisacane
