Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 01 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Andrea Busia – Giornalista de L’Unione Sarda – Omicidio di Cinzia Pinna: indagati il giardiniere e un’amica di Ragnedda
  • Andrea Artizzu – Giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, la denuncia: degrado e spazzatura nella nuova metro leggera
  • Alessandra Guigoni – Antropologa del cibo – 1 ottobre: oggi è la Giornata Internazionale del Caffè
  • Ester Cois – Sociologa – Il fenomeno dei divorzi grigi: sempre più persone si separano dopo i 60 anni
  • Piergiorgio Pulixi – Scrittore – Piergiorgio Pulixi presenta il nuovo libro “L’uomo dagli occhi tristi”
  • Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it – Cagliari: frontale sulla 195, veicolo finisce in spiaggia: rallentamenti e feriti
  • Sassari: degrado nella scuola materna abbandonata di via Cicu
  • Medici di base in Sardegna: firmato il nuovo accordo, ma è rischio collasso
