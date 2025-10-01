radiolina
01 ottobre 2025 alle 12:49
Delitto Pinna, divorzi grigi, sanità: il “Caffè Corretto” del 1 ottobre 2025Conduce la puntata Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 01 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Andrea Busia – Giornalista de L’Unione Sarda – Omicidio di Cinzia Pinna: indagati il giardiniere e un’amica di Ragnedda
- Andrea Artizzu – Giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, la denuncia: degrado e spazzatura nella nuova metro leggera
- Alessandra Guigoni – Antropologa del cibo – 1 ottobre: oggi è la Giornata Internazionale del Caffè
- Ester Cois – Sociologa – Il fenomeno dei divorzi grigi: sempre più persone si separano dopo i 60 anni
- Piergiorgio Pulixi – Scrittore – Piergiorgio Pulixi presenta il nuovo libro “L’uomo dagli occhi tristi”
- Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it – Cagliari: frontale sulla 195, veicolo finisce in spiaggia: rallentamenti e feriti
- Sassari: degrado nella scuola materna abbandonata di via Cicu
- Medici di base in Sardegna: firmato il nuovo accordo, ma è rischio collasso
