30 settembre 2025 alle 14:05
Sport News, la puntata del 30 settembre: ripresa degli allenamenti per il CagliariLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: ripresa degli allenamenti per il Cagliari
Serie C: Torres verso la Sambenedettese
Tennis: al terzo Itf Combined del Forte Village, sorridono solo le sorelle Dessolis
Triathlon: Porcu campione del mondo Xterra
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
