Gr regionale del 2 ottobre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Einstein Telescope: è nata L’Unità di Progetto regionale. Todde: “Non è solo un progetto scientifico”
Palau: una “prova blindata” accerterebbe la presenza di un uomo e una donna subito dopo l’omicidio
Cagliari: questa mattina nuova manifestazione pro-Palestina. Disagi al traffico cittadino
Domus de Maria: 21ª edizione della convention Energies & Transition High School
Cultura: due appuntamenti per oggi
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
“Cagliari in Diretta“: ospite di questa sera l’ex attaccante del Cagliari Simone Pepe
Basket: domani pomeriggio allenamento a porte aperte per la Dinamo