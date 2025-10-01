radiolina
01 ottobre 2025 alle 14:35
La Strambata, la puntata del primo ottobre: tra gli ospiti l’avvocata Valeria ArestiConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del Tg di Videolina – conduce la puntata del 1 Ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it –
Antonio Stango, analista e presidente FIDU –
Mauro Madeddu, giornalista de L’Unione Sarda –
Valeria Aresti, avvocata –
Emilia Guberti, medico –
Manuela Fiori, festival Tuttestorie –
Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda –
