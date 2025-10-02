“Caffè Corretto”, la puntata del 2 ottobre: Ragnedda, la madre Nicolina rompe il silenzioConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 2 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Andrea Busia – Giornalista – Ragnedda: la madre Nicolina rompe il silenzio
Fabiano Gaggini – Giornalista de L’Unione Sarda – Joao Pedro si racconta a L’Unione Sarda
Costantino Motzo – Nutrizionista e dietologo – L’Italia è il primo paese a riconoscere l’obesità come patologia
Laura Marongiu – Pr Notorious Cinemas Cagliari – Riccardo Milani sbarca a Cagliari per presentare il nuovo film
Gavino Murgia – Sassofonista – Gavino Murgia ritorna a Cagliari, due concerti al Teatro Massimo
Melania Muscas – Scrittrice – Melania Muscas presenta il nuovo libro fantasy “Il Sangue degli Immortali”
Francesca Melis – Giornalista di Unionesarda.it – Cagliari si mobilita per Gaza, oggi gli attivisti di nuovo in piazza