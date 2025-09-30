La Strambata, la puntata del 30 settembre: tra gli ospiti Eliseo Secci, presidente Federvolley SardegnaConduce Simona De Francisci
Simona De Francisci – Condirettrice del Tg di Videolina – conduce la puntata del 30 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Don Carlo Rotondo, missionario in Tanzania –
Eliseo Secci, presidente Federvolley Sardegna –
Giuseppe Meloni, L’Unione Sarda e Presidente Dell’Ordine dei giornalisti –
Alessandra Usai, regista & Nicola Mennuni, produttore –
Sara Pilotto, medico oncologo Ordinario Università di Verona –
Ugo Cappellacci, Presidente Commissione Affari sociali della Camera –
Enzo Asuni, Social media manger de L’Unione Sarda –