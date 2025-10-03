“Caffè Corretto”, la puntata del 3 ottobre: omicidio di Cinzia Pinna, fatale un proiettile allo zigomoConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 3 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Andrea Busia – Giornalista – Omicidio di Cinzia Pinna, fatale un proiettile allo zigomo
Sara Marci – Giornalista – Cagliari, è allarme ludopatia: la ASL apre uno sportello per contrastarla
Don Walter Onano – Parroco – San Francesco diventa festa nazionale: dal 4 ottobre 2026 scuole e uffici chiusi
Luca Pisano – Psicologo – Sessualità e adolescenti: sempre più giovani non parlano con i genitori
Emilio Targia – Scrittore – Quartu, ritorna il festival “Ideario”, tra gli ospiti Emilio Targia
Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Sciopero per Gaza a Cagliari: “Blocchiamo tutto”
Cagliari si è svegliata senz’acqua, il comunicato di Abbanoa