03 novembre 2025 alle 14:52
GR regionale del 3 novembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Mariangela Lampis
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 03 Novembre 2025 con Mariangela Lampis.
- Sicurezza: Oristano confermata come città più sicura d’Italia secondo il report del Sole 24 Ore; Milano al primo posto per reati, Cagliari all’80º, Nuoro al 70º, Sassari al 65º.
- Criminalità: Nuoro prima in Italia per numero di omicidi volontari ogni 100.000 abitanti.
- Politica regionale: Settimana decisiva per la decadenza della governatrice Todde; venerdì udienza in Corte d’Appello.
- Cronaca: Caccia ai banditi che hanno fatto esplodere un ordigno per scassinare la cassa del Postamat; indagini in corso grazie alle immagini di videosorveglianza.
- Polemica: Dopo gli scontri di sabato, il centrodestra e l’UGL attaccano il sindaco Zedda; lui replica: “Liberi di manifestare.”
- Casa: Emergenza abitativa in Sardegna: un terzo degli appartamenti resta vuoto perché i proprietari preferiscono affittare ai turisti.
- Sport – Calcio Serie A: Stasera Lazio-Cagliari; Pisacane alla vigilia: “Mi aspetto la reazione della squadra.” Fischio d’inizio alle 20:45.
- Sport – Serie C: Torres sconfitta in casa dal Carpi 1-0 (gol di Cortesi al 73’); esonerato l’allenatore Pazienza, squadra in crisi profonda.
