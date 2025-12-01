radiolina
01 dicembre 2025 alle 14:40
Sport news, la puntata del primo dicembre 2025: Cagliari già al lavoro per la Coppa ItaliaLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari già al lavoro per la Coppa Italia
Calcio, Serie C: Torres al lavoro in vista del Pineto
Basket AF: Dinamo Women, vittoria e Final Eight di Coppa Italia
Tennis femminile: retrocessione in Serie B1 per la squadra di A2 del tc Cagliari
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”
© Riproduzione riservata