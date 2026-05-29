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29 maggio 2026 alle 12:44
Gr regionale del 29 maggio, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Tavolara: ritrovati resti umani in mare vicino all’Isola. potrebbe essere il corpo di uno dei fratelli Deiana, scomparsi ad aprile 2025
Arzachena: il super perito di Ragnedda sulla casa del delitto Pinna
Cagliari: pedone investito, è in gravi condizioni
Alghero: sbarcato in aeroporto con 80 ovuli di cocaina dentro il corpo
Motonautica: domani e domenica la prima tappa del Mondiale di F1H20
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