Tavolara: ritrovati resti umani in mare vicino all’Isola. potrebbe essere il corpo di uno dei fratelli Deiana, scomparsi ad aprile 2025

Arzachena: il super perito di Ragnedda sulla casa del delitto Pinna

Cagliari: pedone investito, è in gravi condizioni

Alghero: sbarcato in aeroporto con 80 ovuli di cocaina dentro il corpo

Motonautica: domani e domenica la prima tappa del Mondiale di F1H20

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