Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 29 aprile 2026 con Lele Casini.

  • S.Efisio: conferenza stampa in Comune per la presentazione della 370^ edizione della Festa
  • Dermatite: quarto focolaio in Sardegna registrato a Ballao
  • Cagliari: cominciato in Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Marco Mameli a Bari Sardo
  • Fonni: truffato un uomo di Fonni che voleva acquistare online pezzi di ricambio per l’auto
  • Calcio: oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari
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