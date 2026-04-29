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29 aprile 2026 alle 14:41
GR regionale del 29 aprile 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 29 aprile 2026 con Lele Casini.
- S.Efisio: conferenza stampa in Comune per la presentazione della 370^ edizione della Festa
- Dermatite: quarto focolaio in Sardegna registrato a Ballao
- Cagliari: cominciato in Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Marco Mameli a Bari Sardo
- Fonni: truffato un uomo di Fonni che voleva acquistare online pezzi di ricambio per l’auto
- Calcio: oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari
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