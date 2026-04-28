Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 28 aprile 2026 con Lele Casini.

  • unionesarda.it: in apertura il giallo di Tortolì, con la morte dopo 19 giorni di coma di Ferrai
  • Oristano: un uomo sardo tra gli indagati in un’inchiesta contro la pedopornografia
  • Monserrato: ieri a Villacidro i funerali di Leonardo Mocci. Inquirenti vicini ad identificare l’omicida
  • Sa die de Sardigna: oggi celebrazioni in tutta l’Isola. A Cagliari la Conferenza delle regioni periferiche e marittime d’Europa
  • S.Efisio: slittata la decisione sull’utilizzo dei buoni alla 370^ edizione della Festa
  • “Giovani di categoria“: ospiti di oggi il S.Elena Calcio
  • Calcio: domani la ripresa degli allenamenti del Cagliari dopo la vittoria contro l’Atalanta
  • Tennis: oggi è il giorno di Berrettini al Sardegna Open. Carboni fuori al 2° turno di qualificazione
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