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28 aprile 2026 alle 13:22
GR regionale del 28 aprile 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 28 aprile 2026 con Lele Casini.
- unionesarda.it: in apertura il giallo di Tortolì, con la morte dopo 19 giorni di coma di Ferrai
- Oristano: un uomo sardo tra gli indagati in un’inchiesta contro la pedopornografia
- Monserrato: ieri a Villacidro i funerali di Leonardo Mocci. Inquirenti vicini ad identificare l’omicida
- Sa die de Sardigna: oggi celebrazioni in tutta l’Isola. A Cagliari la Conferenza delle regioni periferiche e marittime d’Europa
- S.Efisio: slittata la decisione sull’utilizzo dei buoni alla 370^ edizione della Festa
- “Giovani di categoria“: ospiti di oggi il S.Elena Calcio
- Calcio: domani la ripresa degli allenamenti del Cagliari dopo la vittoria contro l’Atalanta
- Tennis: oggi è il giorno di Berrettini al Sardegna Open. Carboni fuori al 2° turno di qualificazione
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