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29 aprile 2026 alle 14:38aggiornato il 29 aprile 2026 alle 14:38
“Caffè Corretto”: puntata del 29 aprile 2026Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 29 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Matteo Pisu, rappresentante Università in Senato Accademico – Università di Cagliari, svolta ISEE tasse: proroga e maxi-riduzione delle sanzioni
- Gabriele Congiu, autore ed editore – Intelligenza artificiale, a Quartu un evento per capire come usarla senza errori
- Lele Casini, giornalista e radiocronista – Cagliari, quota salvezza vicina: i 40 punti darebbero valore al campionato
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Canadair, gara annullata: rischio caos per la stagione antincendio
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