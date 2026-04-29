Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 29 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Matteo Pisu, rappresentante Università in Senato Accademico – Università di Cagliari, svolta ISEE tasse: proroga e maxi-riduzione delle sanzioni
  • Gabriele Congiu, autore ed editore – Intelligenza artificiale, a Quartu un evento per capire come usarla senza errori
  • Lele Casini, giornalista e radiocronista – Cagliari, quota salvezza vicina: i 40 punti darebbero valore al campionato
  • Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Canadair, gara annullata: rischio caos per la stagione antincendio
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