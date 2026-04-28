Caffè corretto, la puntata del 28 aprile: mostra Karalisbrick a Cagliari, boom di visitatori per le opere di Maurizio LampisConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 28 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Maurizio Lampis – museo Karalisbrick – Mostra Karalisbrick a Cagliari: boom di visitatori per le opere di Maurizio Lampis
Gino Marielli – Tazenda – Tazenda, “S’istoria infinida” debutta a Cagliari
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari vicino alla salvezza: quanti punti servono ancora?
Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda – Tortolì, muore dopo 19 giorni di agonia dopo il pestaggio