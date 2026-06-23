Codrongianos: attentato al campo sportivo. Distrutti spogliatoi e danneggiato il manto sintetico

Monastir: la denuncia dei sindacati di polizia sul Cpa

Sestu: arrestato 47enne. Aveva in casa 13 chili di droga

Quartu: sorpreso a rubare attrrezzi da lavoro nella macchina, aggredisce il proprietario

Lutto: è morto lo scrittore ed ex Direttore de l’Unione Sarda Bachisio Bandinu

Calcio: fumata grigia per il passaggio di Gaetano all’Atalanta

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