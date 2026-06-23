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23 giugno 2026 alle 16:09aggiornato il 23 giugno 2026 alle 16:10
Gr regionale del 23 giugno 2026, l’edizione delle 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Codrongianos: attentato al campo sportivo. Distrutti spogliatoi e danneggiato il manto sintetico
Monastir: la denuncia dei sindacati di polizia sul Cpa
Sestu: arrestato 47enne. Aveva in casa 13 chili di droga
Quartu: sorpreso a rubare attrrezzi da lavoro nella macchina, aggredisce il proprietario
Lutto: è morto lo scrittore ed ex Direttore de l’Unione Sarda Bachisio Bandinu
Calcio: fumata grigia per il passaggio di Gaetano all’Atalanta
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