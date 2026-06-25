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25 giugno 2026 alle 13:43aggiornato il 25 giugno 2026 alle 13:43
GR regionale del 25 giugno 2026Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 25 giugno 2026 con Lele Casini.
- Murgia: il Giudice ha rigettato la richiesta di proroga delle indagini
- Monastir: Carabiniere aggredito all’hotspot. 30 giorni di prognosi
- Cagliari: arrestato 28enne per spaccio di droga
- Carburanti: cala il prezzo del petrolio al barile. I dati di oggi sui costi di benzina e diesel in Sardegna
- Calcio: il mercato del Cagliari si concentra nel centrocampo
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