Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 25 giugno 2026 con Lele Casini.

  • Murgia: il Giudice ha rigettato la richiesta di proroga delle indagini
  • Monastir: Carabiniere aggredito all’hotspot. 30 giorni di prognosi
  • Cagliari: arrestato 28enne per spaccio di droga
  • Carburanti: cala il prezzo del petrolio al barile. I dati di oggi sui costi di benzina e diesel in Sardegna
  • Calcio: il mercato del Cagliari si concentra nel centrocampo
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