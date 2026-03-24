Gr regionale del 24 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Caro carburanti: la denuncia di Adiconsum, il diesel di nuovo sopra i 2 euro
Decadenza: le reazioni politiche dopo l’accoglimento del ricorso della Governatrice Todde
Confartigianato: la Sardegna all’ulimo posto nel “Youth Friendly 2025”
Elmas: in partenza per Barcellona nel bagaglio aveva 160 mila euro non dichiarati
Cronaca: un ferito nell’incidente sull’Orientale a Tortolì tra un’auto e un tir. Solo disagi al traffico nel tamponamento tra un mezzo pesante e un’auto in entrata a Cagliari
Calcio: questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti