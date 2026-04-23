Gr regionale del 23 aprile 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Monserrato: ucciso con un colpo di pistola al petto un muratore di 23 anni
41 bis: le parole della Governatrice Todde in risposta al Ministro Nordio
S.Efisio: slitta la decisione sulla quarantena dei buoi anche per le celebrazioni del Santo
Margine Rosso: sequestarte dai Carabinieri 3 km. di reti abusive
Oristano: trovati a casa di un uomo manufatti archeologici detenuti illegalmente
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
“Cagliari in diretta“: oggi alle 19:30 l’ospite sarà il preparatore dei portieri Luca Bucci