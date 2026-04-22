Gr regionale del 22 aprile, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
unionesarda.it: lo sciopero della sanità a Sassari
Cagliari: al via al processo per la morte di Chiara Carta. Imputata la mamma
Cronaca: 16 anni di reclusione, la condanna per un giovane che aveva violentato la sorellastra minore, filmandola e con i video venduti nel darkweb
Tempio: uomo irrompe in Tribunale e si barrica in una stanza. Nessun danno e ferito
“Informatore sportivo calcio a 5“: ospiti di Matteo Vercelli gli atleti del Quartu C5
Calcio: questa mattina la ripresa degli allenamenti dopo un giorno di pausa
Motori: venerdì e sabato in Gallura il 9° Rally Internazionale “Costa Smeralda”