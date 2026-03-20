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20 marzo 2026 alle 14:20
Gr regionale del 20 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
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Asinara: svolta nelle indagini per la morte di Davide Calvia
Porto Torres: arrestato 49enne spagnolo. Nella sua auto 2,5 chilogrammi di cocaina
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