radiolina
19 giugno 2026 alle 13:51
GR regionale del 19 giugno 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 19 giugno 2026 con Lele Casini.
- Quartucciu: ridotta la pena all’omicida di Gabriele Pergola
- Sanità: accolto il ricorso contro le nomine delle Asl. Reintegrati i vecchi manager
- Economia: il Pil 2025 della Sardegna ha segnato un +1,1%, trainato da industria e agricoltura. Giù l’export
- Cagliari: cinque minorenni accusati di atti persecutori
- Olbia: evacuato comune per allarme antincendio, ma era solo un mozzicone di una sigaretta
- “Informatore sportivo 360“: oggi nella trasmissione di Carlo Alberto Melis si parlerà di pallavolo e pallanuoto
- Calcio: per Gaetano all’Atalanta ancora distanza tra le due società. Borja da l’ok al trasferimento al Cagliari
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