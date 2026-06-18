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18 giugno 2026 alle 13:34
Gr regionale del 18 giugno 2026, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Maturità: oggi la prima prova dell’esame per più di 12mila studenti sardi
West Nile: nuovo caso a Macomer
La Maddalena: interrogazione al Ministro Crosetto per le esercitazioni della Marina in pieno periodo estivo
Stintino: grosso incendio vicino alla spiaggia della Pazzona
Elmas: da domani a domenica a Giliacquas il Marina Cafè Noir
Calcio: il mercato in entrata e uscita del Cagliari. La Torres si iscrive alla serie C, al via il rifacimento del manto erboso del Vanni Sanna
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