radiolina
17 marzo 2026 alle 14:44
Gr regionale del 17 marzo, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Sanità: in cinque anni in Sardegna riduzione dei medici di più del 40%
Sassari: un arsenale tra auto e casa ed evasione dai domiciliari. Arrestato un uomo
Lunamatrona: arrestato 58enne per una violenza sessuale risalente al 2022
Serramanna: arrestato un 22enne per spaccio di droga. Nascondeva la cocaina in un muro di cinta di una casa abbandonata
Cultura: da oggi a Sa Manifattura a Caglairi i “Dialoghi nuragici”
Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari
Tennis: oggi la presentazione del 175 Challenge
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