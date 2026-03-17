Sanità: in cinque anni in Sardegna riduzione dei medici di più del 40%

Sassari: un arsenale tra auto e casa ed evasione dai domiciliari. Arrestato un uomo

Lunamatrona: arrestato 58enne per una violenza sessuale risalente al 2022

Serramanna: arrestato un 22enne per spaccio di droga. Nascondeva la cocaina in un muro di cinta di una casa abbandonata

Cultura: da oggi a Sa Manifattura a Caglairi i “Dialoghi nuragici”

Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari

Tennis: oggi la presentazione del 175 Challenge

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