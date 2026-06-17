Sassari: è in coma l’uomo di 36 anni pestato lunedì notte a Predda Niedda. La Polizia indaga per risalire ai responsabili

Sardara: incidente mortale sulla provinciale per S. Gavino, muore un 57enne

Portisco: quattro persone ferite in un grave incidente sulla strada verso Arzachena

Oschiri: arrestato un uomo che ha minacciato l’ex datore di lavoro con un martello

Porto Torres: 45enne fermato al porto con 60 chili di prodotti di provenienza dubbia

Musica: da domani ritorna “Notturni Contemporanei”

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