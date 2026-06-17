radiolina
17 giugno 2026 alle 14:53
Gr regionale del 17 giugno 2026, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Sassari: è in coma l’uomo di 36 anni pestato lunedì notte a Predda Niedda. La Polizia indaga per risalire ai responsabili
Sardara: incidente mortale sulla provinciale per S. Gavino, muore un 57enne
Portisco: quattro persone ferite in un grave incidente sulla strada verso Arzachena
Oschiri: arrestato un uomo che ha minacciato l’ex datore di lavoro con un martello
Porto Torres: 45enne fermato al porto con 60 chili di prodotti di provenienza dubbia
Musica: da domani ritorna “Notturni Contemporanei”
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