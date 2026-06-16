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16 giugno 2026 alle 12:50
Gr regionale del 16 giugno 2026, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Fonni: gli investigatori cercano i malviventi che hanno assaltato il bancomat
Cronaca: arrestati due uomini a Capoterra e Monserrato per maltrattamenti verso i genitori
Oristano: 37enne di nazionalità straniera trattenuto al Cpr di Macomer. Su di lui pendono numerose condanne
Sestu: arrestato un 59enne. Aveva in macchina e in casa più di sette etti di cocaina
“Giovani di Categoria“: questa sera gli ospiti saranno dirigenti e atleti del Club S.Paolo Cagliari
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