Fonni: gli investigatori cercano i malviventi che hanno assaltato il bancomat

Cronaca: arrestati due uomini a Capoterra e Monserrato per maltrattamenti verso i genitori

Oristano: 37enne di nazionalità straniera trattenuto al Cpr di Macomer. Su di lui pendono numerose condanne

Sestu: arrestato un 59enne. Aveva in macchina e in casa più di sette etti di cocaina

“Giovani di Categoria“: questa sera gli ospiti saranno dirigenti e atleti del Club S.Paolo Cagliari

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