Gr regionale del 14 ottobre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Porto Pino: l’arresto di due migranti ritenuti scafisti di un barchino dove è rimasto ferito mortalmente un 27enne
Olbia: uomo con problemi psichici è barricato in casa da 24h e minaccia un gesto estremo
Siccità: l’allarme di Coldiretti Cagliari sulla situazione dei bacini
Cagliari: chiuso un ristorante del centro per gravi irregolarità igienico-sanitarie
Cronaca: due storie di maltrattamenti in famiglia a Decimo e a Sinnai
“Giovani di Categoria“: oggi alle 18:30 su Radiolina e Videolina. Ospiti l’allenatore dell’U17 del Cagliari Mancosu e una rappresentanza del Cus Cagliari
Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari