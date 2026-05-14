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14 maggio 2026 alle 14:37aggiornato il 14 maggio 2026 alle 14:37
Gr regionale del 14 maggio 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Neet: il 18% dei giovani sardi tra i 15 e i 29 anni non lavorano e non studiano
Oristano: primo caso dell’anno in Sardegna di West Nile
Arzachena: sequestrati diversi chili di hashish. Arrestato un 27enne
Pirri: investito un pedone. In codice rosso in ospedale
Bandiere Blu: 17 in Sardegna, si aggiunge anche Teulada
“Il Cagliari in diretta“: ospite della puntata di oggi l’ex rossoblù Paolo Faragò
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
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