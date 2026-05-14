Neet: il 18% dei giovani sardi tra i 15 e i 29 anni non lavorano e non studiano

Oristano: primo caso dell’anno in Sardegna di West Nile

Arzachena: sequestrati diversi chili di hashish. Arrestato un 27enne

Pirri: investito un pedone. In codice rosso in ospedale

Bandiere Blu: 17 in Sardegna, si aggiunge anche Teulada

“Il Cagliari in diretta“: ospite della puntata di oggi l’ex rossoblù Paolo Faragò

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari

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