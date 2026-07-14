Radiolina
14 luglio 2026 alle 12:09aggiornato il 14 luglio 2026 alle 12:09
Gr regionale del 14 luglio, edizione delle 10Le notizie a cura di Lele Casini
Meteo: in Sardegna si toccheranno i 45°
Tempio: ieri è iniziato il procedimento contro l’imprenditore Ragnedda per l’omicidio di Cinzia Pinna
Cagliari: questa mattina vertice in Comune con la Cagliari Calcio per lo stadio
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: oggi doppio allenamento ad Assemini per il Cagliari con la presenza dei nuovi acquisti Fazzini e Winks
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