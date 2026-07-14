Meteo: in Sardegna si toccheranno i 45°

Tempio: ieri è iniziato il procedimento contro l’imprenditore Ragnedda per l’omicidio di Cinzia Pinna

Cagliari: questa mattina vertice in Comune con la Cagliari Calcio per lo stadio

Cultura: alcuni appuntamenti per oggi

Calcio: oggi doppio allenamento ad Assemini per il Cagliari con la presenza dei nuovi acquisti Fazzini e Winks

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