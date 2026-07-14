Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 14 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giorgio Vargiu, Presidente Adiconsum Sardegna – Autovelox in Sardegna, cambiano le regole: quando è possibile fare ricorso?
  • Andrea De Lucia, CReS – Centro di Recupero del Sinis – Giornata mondiale degli squali: in Sardegna cresce l’impegno per proteggerli
  • Lele Casini, giornalista e radiocronista – Cagliari, il mercato entra nel vivo: il ritiro di Assemini disegna la squadra
  • Emaunele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Ospedali al collasso: posti letto esauriti, scontro tra Regione e medici del Brotzu
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