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14 luglio 2026 alle 13:16aggiornato il 14 luglio 2026 alle 13:16
Autovelox, squali e calciomercato: il Caffè Corretto del 14 luglio 2026Conduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 14 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giorgio Vargiu, Presidente Adiconsum Sardegna – Autovelox in Sardegna, cambiano le regole: quando è possibile fare ricorso?
- Andrea De Lucia, CReS – Centro di Recupero del Sinis – Giornata mondiale degli squali: in Sardegna cresce l’impegno per proteggerli
- Lele Casini, giornalista e radiocronista – Cagliari, il mercato entra nel vivo: il ritiro di Assemini disegna la squadra
- Emaunele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Ospedali al collasso: posti letto esauriti, scontro tra Regione e medici del Brotzu
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